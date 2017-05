Ivan Leko beleeft hoogdagen op Stayen: "Samen met STVV groeien"

Door: Stijn Joris

18/05/17 - 20u31

© belga.

Ivan Leko (39) schrijft met STVV een succesverhaal in play-off 2. De Truienaars piekten de voorbije weken en als beloning wacht een derby tegen rivaal Genk. Waar strandt straks het schip?

De finale van play-off 2 is voor STVV enkel nog een kwestie van tijd. Tenzij KV Mechelen vanavond ongezien stunt op Stayen en met minstens zes doelpunten verschil wint, wacht volgende week een Limburgse derby met als inzet een wedstrijd om een Europees ticket tegen vermoedelijk Oostende of Charleroi. Coach Ivan Leko heeft vertrouwen in zijn team, maar houdt toch een kleine slag om de arm. "In voetbal kan alles, maar wat Barcelona PSG wist te lappen, komt in principe maar één keer om de tien jaar voor. Hopelijk zijn we slim genoeg om dit niet meer uit handen te geven."



Klein mirakel

STVV verrast door zijn poule met Standard en KV Mechelen alles bij mekaar vlot te winnen. Leko begon ambitieus aan play-off 2, maar had dit evenmin voorzien. "Het is onverwacht en een klein mirakel, maar zeker niet onverdiend. We staan terecht op kop. We hebben het beste doelsaldo, speelden goed voetbal en groeien als ploeg en individu. Wie had een jaar geleden van Pirard, Gerkens en Peeters gehoord? Waar zaten Mechele, Vetokele en Bolingoli tot voor zes maanden? Dat maakt me net zo trots. We hebben zo goed werk geleverd dat de waarde van al onze spelers met 20 tot 30 procent is gestegen."



Europees ticket

De derby die er echt wel staat aan te komen, begint stilaan te leven in Limburg. Leko schat Genk erg hoog in. "Zij zijn torenhoog favoriet. Genk hoort wat mij betreft in de top drie van België thuis. Maar ik geloof in mijn team. Ze zullen top moeten zijn om ons te kloppen." Als de Kanaries blijven stunten, zit er zelfs een Europees ticket in. "Dat zou uniek zijn en lijkt me eerder erg onwaarschijnlijk, maar ook al is de kans klein, we gaan er met de hele groep voor. Het zou een droom zijn en als je realistisch bent, zijn we er eigenlijk niet klaar voor."



Ontslag

En zeggen dat Leko in november nog in nauwe schoentjes zat. STVV flirtte met de laatste plek en zijn job stond op het spel. Hij keerde de situatie helemaal om en verlengde vorige week zijn contract tot 2019. "Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik ontslagen zou worden. De club wist wat voor werk ik leverde en dat vertaalt zich nu in goede resultaten en een contractverlenging. STVV wil een competitieve ploeg samenstellen en dat zint me. Ik kan samen met deze club groeien en daarom leek het me opportuun om wat langer te blijven. Als je ziet welke stappen we gezet hebben in vergelijking met juni van vorig jaar. Als we met de huidige groep aan het seizoen konden beginnen, dan hadden we tien punten meer kunnen pakken. Daar ben ik van overtuigd. De club wil de belangrijkste spelers houden en nog vier tot vijf versterkingen aantrekken. Dan moeten we in staat zijn om volgend seizoen meer volk naar Stayen te lokken. We willen opnieuw elke match 7 à 8.000 trouwe fans achter de ploeg hebben staan."