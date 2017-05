STVV langer door met Leko

YP

11/05/17

STVV heeft het contract van Ivan Leko opengebroken. De Kroatische trainer heeft zijn contract op Stayen verlengd tot medio 2019, zo bevestigden de Kanaries vandaag. "De club bindt Leko aan zich vast tot 2019 en bevestigt zo het vertrouwen in de Kroatische coach", klinkt het.

Ivan Leko zette in februari 2014 een punt achter zijn spelerscarrière om trainer te worden van Oud-Heverlee Leuven. Met OHL degradeerde de oud-middenvelder van onder meer Club Brugge, Germinal Beerschot en Lokeren naar de tweede afdeling. In november 2014 eindigde zijn verhaal aan Den Dreef. Leko was nog even assistent-coach bij het Griekse PAOK voordat hij in juli 2016 werd aangesteld als T1 van de Kanaries.



In zijn eerste seizoen leidde Leko STVV naar een twaalfde plaats. De Truienaars maken dit seizoen nog steeds kans op Europees voetbal. Drie speeldagen voor het einde van play-off 2 deelt STVV de leidersplaats in de A-groep met KV Mechelen.