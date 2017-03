Door: Filip Kevers

Igor Vetokele liep in een duel met Siebe Blondelle een zware blessure op, moest van het veld worden gedragen en werd nog tijdens de match met een ziekenwagen afgevoerd. De medische staf van STVV vreesde voor een kuitbeenbreuk, maar ze kregen nog voor middernacht eerder geruststellend nieuws in verband met Vetokele. Een scan wees immers uit dat het kuitbeen niet gebroken is. Maandag volgen nog onderzoeken die een duidelijker beeld moeten geven over de aard van de blessure.