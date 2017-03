Yohan Boli in wedstrijdkern ondanks neusbreuk na vechtpartij met ploegmaat

Filip Kevers

3/03/17 - 15u30

© belga.

Yohan Boli, die een neusbreuk opliep na een rake slag van zijn ploegmaat Fabien Tchenkoua, zit vanavond gewoon in de wedstrijdkern voor de match tegen AS Eupen. Fabien Tchenkoua, van zijn kant, was en is sowieso out wegens de nasleep van een kruisbandletsel. STVV beraadde zich gisteren verder over sancties voor de twee 'vechtjassen', maar geraakte er (nog) niet uit.



De club dringt naar verluidt aan op een interne oplossing, maar zal dit voorval zeker niet zomaar laten passeren omdat de geleden imagoschade enorm is. "We gaan hier onze tijd voor nemen. Want dit voorval is te ernstig om over één nacht ijs te gaan. Er is trouwens niets wat dringt", aldus CEO Philippe Bormans. Nog dit: Boli trainde gisteren gewoon mee, weliswaar met masker. Toch moest hij wegens pijn voortijdig het veld verlaten.