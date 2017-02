Acolatse beslecht met machtige rush en pegel de match tegen Kanaries

Maarten Vanbergen

Acolatse heeft Westerlo de drie punten geschonken tegen STVV. Hij maakte tien minuten voor tijd met een knappe solo het enige doelpunt. De Kanaries hadden het overwicht in de eerste helft en zag Boli missen voor een leeg doel. In de tweede helft pakte Westerlo het veldoverwicht over.

De wedstrijd tussen Westerlo en STVV in de buik van het klassement begon zeer traag en kansen kwamen er pas op het kwartier. Boli stormde op Van Langendonck af, die zijn hoek goed verkleinde. Nadien was het Vetokele die de lange doelman probeerde te omspelen, maar ook hij kwam niet verder dan een hoekschop.



In minuut 23 dacht elke fan van STVV te kunnen vieren voor een doelpunt, maar Boli wrong de kans vakkundig de nek om. Door mistasten van Van Langendonck op een voorzet van Peeters, kon de spits van in de kleine baklijn uithalen, maar schoot op de paal van een leeg doel.



Kort voor rust kon Rommens Strandberg bereiken, maar die kopte via zijn eigen hand net naast het doel van Pirard.



Vuur en vlam

De tweede helft was het opnieuw wachten op kansen, maar toen waren deze voornamelijk voor Westerlo. Buyens kon in de baklijn van STVV dribbelen, maar werd net op tijd afgestopt door een verdediger van de bezoekers. Op het uur trapte Rommens een vrije trap tegen de buitenkant van de paal en wakkerde zo het vuur in 't Kuipje aan.



Acolatse pakte tien minuten voor tijd uit met een enorme inspanning en terwijl de spelers van STVV dachten dat het leer buitenging, pegelde het leer steenhard voorbij Pirard in de korte hoek binnen.



Westerlo springt zo over Eupen naar plaats 14. STVV blijft steken op de elfde stek en kan het kloofje met Kortrijk niet dichten.



