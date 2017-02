Voetballer (20) bezwijkt aan verwondingen na ongeval

Door: redactie

2/02/17 - 15u16 Bron: Belga - Eigen berichtgeving

Tijdens STVV - Oostende hing dit spandoek in de tribune: 'Vaes de baas, altijd present'. Maarten Vaes vocht toen nog voor zijn leven in het ziekenhuis. Hij is vandaag aan zijn verwondingen bezweken. © Birger Vandael.

Gingelom De jonge voetballer Maarten Vaes van derdeprovincialer RDK Gravelo in Buvingen bij Gingelom is deze ochtend in het UZ Leuven bezweken aan de verwondingen, die hij vorige week donderdag had opgelopen bij een verkeersongeval.