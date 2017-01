Momi (ex-STVV) riskeert 2 maanden cel voor vals rijbewijs

Door: redactie

4/01/17

Hilaire Momi. © belga.

De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft twee maanden cel en 1.200 euro boete gevorderd voor de 26-jarige Hilaire Momi, voormalige spits van voetbalclub STVV, voor het gebruik van een vals rijbewijs. De Centraal-Afrikaanse voetballer, die verstek liet gaan, was van de zomer van 2014 tot en met 2015 actief in Zuid-Limburg.