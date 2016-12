STVV en Bagayoko aanvaarden twee speeldagen schorsing voor drieste aanslag

Door: redactie

30/12/16 - 16u47 Bron: Belga

STVV legt zich neer bij de twee speeldagen schorsing en 600 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag vorderde voor Mamadou Bagayoko. De Ivoriaanse verdediger van de Kanaries werd in de thuismatch tegen Standard (2-2) op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Bagayoko kwam in de dertiende minuut te laat en ging vol op de enkel van Standard-speler Benito Raman staan. Scheidsrechter Nicolas Laforge trok meteen de rode kaart. Het Bondsparket wil die overtreding, waarmee Ramans "fysieke integriteit in gevaar kwam", bestraffen met een schorsing in de verplaatsing naar Anderlecht (22 januari) en de thuismatch tegen KV Mechelen (25 januari) na de winterstop. STVV legt zich neer bij die sanctie en verscheen vrijdag niet voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal.



Mogelijk moesten de Truienaars Bagayoko sowieso missen. De 26-jarige Ivoriaan is opgenomen in de 24-koppige voorselectie van Ivoorkust voor de Africa Cup 2017, die van 14 januari tot 5 februari plaatsvindt in Gabon. De definitieve selectie van 23 spelers wordt op 4 januari bekendgemaakt.