Dutoit neemt in tranen afscheid van Stayen en trekt naar Oostende

Door: Glenn Bogaert

28/12/16 - 06u30

video Een avond om niet snel te vergeten op Stayen want STVV-Standard heeft ons spanning en spektakel gebracht. Voor één speler in het bijzonder werd het echter een extra speciale match want William Dutoit moest, weliswaar als bankzitter, afscheid nemen van zijn publiek. De 28-jarige Fransman trekt straks, zoals eerder aangekondigd, naar KV Oostende en zwaaide in tranen zijn STVV-fans uit.

© belga.

In het interview na de match bevestigde trainer Ivan Leko dat hij het na de jaarwisseling zonder Dutoit moet rooien: "Ja het was waarschijnlijk zijn laatste match. Het is nooit een makkelijk moment als je een goeie keeper verliest en William is bovenal een goeie jongen, een speler die in die zes maanden onder mijn hoede heeft getoond dat hij een schitterende mentaliteit heeft. Het is altijd een trieste dag als je zo een speler moet verliezen, maar dat is voetbal. Ik wens hem het allerbeste in zijn verdere carrière. Naar welke ploeg hij trekt? Dat moet je hem zelf vragen. Officieel weet ik van niks. Ik heb liever dat hij het zelf vertelt. We zullen waarschijnlijk een nieuwe doelman halen. Met Lucas Pirard hebben wij iemand met toekomst en een keeper waarin we veel vertrouwen hebben, maar in een competitie die nog vier maanden duurt, heb je twee doelmannen nodig als garantie. We zullen dan ook proberen van nog een extra sluitstuk in huis te halen."