IVI

2/08/17 - 16u23 Bron: KameraOne

© Screenshot.

video Heb je je ooit al afgevraagd hoe het in de bek van een witte haai zou zijn? De Massachusetts Division of Marine Fisheries heeft straffe beelden vrijgegeven van een witte vrouwtjeshaai van 3 meter 40 die duidelijk geen zin heeft in pottenkijkers. Greg Skomal, die de haai aan het observeren was, filmde het hele gebeuren met zijn GoPro-camera. Skomal raakte niet gewond en ook zijn camera heeft het avontuur in de bek van de haai overleefd.