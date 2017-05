"Aandacht in het water... Jullie paddleboarden naast 15 witte haaien"

kv

12/05/17 - 02u18 Bron: LA Times

video Paddleboarders en zwemmers voor de kust van San Clemente, Californië, kregen woensdag een ijzingwekkende boodschap. Vanuit een politiehelikopter werden ze ervan op de hoogte gebracht dat de plek waar ze zich bevonden, krioelde van de haaien.

"Aandacht in het water. Dit is het kantoor van de sheriff van Orange County... Jullie paddleboarden naast ongeveer vijftien witte haaien," kregen de watersporters te horen.



Op aanvraag van de parkautoriteiten, droeg de agent de zwemmers en paddleboarders op om uit het water te gaan. "Ze raden je aan dat je op een rustige manier het water verlaat," zei hij door de microfoon. "De haaien bevinden zich tot in de branding. Het gebied zit vol witte haaien, ga alsjeblieft niet in het water," waarschuwde hij.



Twee weken geleden werd een 35-jarige vrouw op dezelfde plaats aangevallen door een haai. Ze overleefde, maar is er erg aan toe.



De laatste weken krijgen zwemmers voor de kust van Californië herhaaldelijk te horen dat er haaien in het water zitten. De dieren kwamen noordwaarts nadat ze de winter doorbrachten in de wateren van Baja California, Mexico. Volgens experts lokken een grote aanwezigheid van voedsel en het warme water van Californië de jonge haaien naar de kust.