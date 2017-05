"Ik sta hier te trillen. Dat 'ding' is gigantisch": witte haai gijzelt vader en zoon in bootje

Karen Van Eyken

video Zo omschreef Craig Hudson het moment waarop hij een enorme mensenhaai spotte die rond zijn bootje begon te cirkelen voor de Australische kust. Vader en zoon beleefden angstige momenten.

De gezinsleden zullen zich hun tochtje op zee nog lang heugen. Het was vorige vrijdag toen het voorval zich afspeelde zo'n 15 km voor de kust van de stad Busselton in West-Australië.



Craig Hudson was aan boord van de vissersboot samen met zijn 10-jarige zoon die zijn handen in zee aan het wassen was net voor de haai in beeld kwam. Het roofdier bleek zijn 5 meter groot en dat is gigantisch.



"Ik probeerde kalm te blijven voor mijn zoon", zei Hudson. De haai toonde wel geen tekenen van agressie maar het duo besliste toch om het lot niet langer te tarten na het maken van een korte video en veiliger oorden op te zoeken.



"Ik voer naar een plek een kilometer verderop maar nog was mijn zoon er niet gerust in. Hij vreesde dat we nog te dichtbij zaten", aldus de vader. Dus maakten de vissers zich maar helemaal uit de voeten en gingen naar huis.



Begin deze week zetten ze hun angst weer opzij en kozen het ruime sop in de hoop dit keer rustig te kunnen vissen zonder witte haai in de buurt.