Hij waarschuwde zijn hele leven voor het gevaar van haaien en nu hebben ze hem zelf te pakken gekregen

LS

30/04/17 - 06u45 Bron: Belga, Daily Mail

© Facebook/rv.

Een haaienliefhebber die zijn leven wijdde aan het waarschuwen voor de gevaren van de roofdieren, is er zelf aan ten prooi gevallen. Twee maanden nadat een tijgerhaai een van zijn beste vrienden doodde, werd Adrien Dubosc (30) gegrepen voor de kust van het Franse eiland La Réunion in de Indische Oceaan.

En het was zo een tijgerhaai die hem gisterenmorgen uiteindelijk te pakken kreeg. Hij was met zijn bodyboard - een brede, verkorte surfplank - de zee ingegaan aan Pointe au Sal in zijn woonplaats Saint-Leu, een plek aan de westkust van het eiland, waar je niet aan watersport mag doen. "Hij was vergezeld van twee vrienden", aldus een politiewoordvoerder. "Het dier beet de man in zijn rechterdij en zijn kruis. Hij werd nog uit het water gehaald en de hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ondanks een reanimatie stierf hij binnen het half uur." (lees hieronder verder)

Er was flink wat volk op het strand, onder meer familie van Dubosc. Zij zagen alles gebeuren. Dubosc was een ervaren bodyboarder en ging in zee als hij maar kon. Op 21 februari was ook al een goede vriend van hem - Alexandre Naussac (26) - het slachtoffer geworden van haaien toen hij met een vriend en ervaren haaienspotter aan het watersporten waren in een verboden zone. Naussac werd gebeten in de dij en daarbij werd een slagader geraakt. Tegen de tijd dat hij aan land was gehaald, was hij dood.



Gevaarlijkste plek ter wereld

Dubosc was het 21ste slachtoffer van haaien in zes jaar op La Réunion. Negen overleefden het niet. En dat zal de reputatie van het eiland als gevaarlijkste plek ter wereld voor aanvallen van haaien niet ten goede komen. 15 procent van alle fatale haaienaanvallen ter wereld de jongste vijf jaar gebeuren daar. De Franse autoriteiten proberen dat aan te pakken met bootpatrouilles en netten en het doden van ongeveer 100 haaien per jaar. Zeer tot ongenoegen van sommige natuurverenigingen.