Haai doodt surfer in Indische Oceaan

bewerkt door: LS

29/04/17 - 14u36 Bron: Belga, Daily Express

© rv.

In de Indische Oceaan voor het eiland La Réunion is een surfer gedood door een haai. De redders zijn er niet in geslaagd de 26-jarige man te reanimeren. Hij werd met een hart- en ademstilstand en zware verwondingen aan het rechterbeen uit het water gehaald, aldus de prefectuur van het Franse overzeese departement.