Mensenhaai breekt naast duiker door metalen kooi

video Een witte haai bij het Mexicaanse eiland Isla Guadalupe heeft toeristen de stuipen op het lijf gejaagd toen hij inbrak in de duikkooi. Een man postte gisteren een filmpje van het angstaanjagende incident op YouTube.

Duikers wanen zich over het algemeen veilig in duikkooien tijdens de excursie 'zwemmen met haaien', maar de duiker in het filmpje stond ineens oog in oog met de meest gevreesde haaiensoort.



Op YouTube waarschuwt de man kijkers voor schokkende beelden. Te zien is hoe de haai gevoerd wordt met tonijn en plots onder water duikt. Vervolgens boort het gevaarte met zijn lijf door de kooi. Een medewerker twijfelt geen moment en doet de kooi open zodat de haai aan de bovenkant er weer uit kan. De duiker in de kooi komt er geschrokken, maar zonder kleerscheuren vanaf. De haai is lichtgewond geraakt.



Verblind

"De mensenhaai had het niet voorzien op de duiker", legt de cameraman uit. "Als een haai voedsel aanvalt is hij tijdelijk verblind. Ze kunnen ook niet terugzwemmen, dus deze haai zwom per ongeluk tegen de kooi aan tijdens de aanval. De haai was in paniek en besloot rechtdoor door de kooi te zwemmen."



Niemand aan boord voelde zich na afloop onveilig en de volgende dag zijn de meesten teruggegaan om de excursie af te maken. "Ik wil volgend jaar terug voor nog een haaienavontuur", schrijft de maker van de video.