Reusachtige haai verwondt 17-jarige surfer

Door: redactie

26/09/16 - 18u12 Bron: AD.nl

video In de Australische kustplaats Ballina is een vier meter lange witte haai in het water gespot. Vermoedelijk had hij korte tijd daarvoor een 17-jarige surfer gebeten.

De jongen werd aangevallen toen hij maandagochtend aan het surfen was met een vriend, die hem na het incident naar de kust bracht en de eerste hulp belde. Vlak na het ongeluk werd het vier meter lange gevaarte in het water van Lighthouse Beach gespot.

Het jonge slachtoffer bleek flink verwond te zijn aan zijn rechter bovenbeen, melden lokale media. De jongen kan inmiddels zelf wel om het ongeluk lachen. Hij vroeg een andere surfer niets aan zijn moeder te vertellen over wat er voorgevallen was.