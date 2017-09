Boonen geeft op in Barcelona

Joost Custers

3/09/17 - 12u11

© Rv.

De NM Racing Team-Ginetta G55 GT4 van Nikolay Dmitriev, Maxime Guillemat, Marc de Fulgencio, Ivan Pareras en Nil Montserrat heeft de 24 Uur van Barcelona gewonnen, de eerste uitgave van de wedstrijd enkel voor toerwagens en GT4's. Van Belgische zijde was er weinig geluk, onder meer het team Red Ant Racing, met Tom Boonen, diende na een mooie achtervolging op te geven.



De Ginetta G55 van NM Racing moest tot op de meet vechten tegen de Seat met onder de familie Bleekemolen achter het stuur en op de meet bedroeg het verschil minder dan een minuut. Het beste Belgische team in de uitslag is AC Motorsport. De Audi RS3 van Vincent Radermecker eindigde 16de. De overige Belgische teams kenden weinig geluk. Zo verdween de BMW M3 GTR van Tom Boonen, Bert Redant, Jens Verbesselt en Michiel Verhaeren al snel in de box met heel wat technische problemen. Het team vocht echter terug. "We hebben 3u15 in de pit gestaan en klommen naar de top 20, het had er zeker in gezeten om is dicht te eindigen", aldus Boonen. Een gebroken draagarm van de ophanging maakte zondagochtend echter een einde aan hun race.