Tom Boonen had zich intrede in Belcar Endurance misschien anders voorgesteld

Joost Custers

17/07/17 - 07u40

© Evers Media.

© Photonews.

Tom Boonen had zich zijn intrede in de Belcar Endurance misschien iets anders voorgesteld. De Mustang van Boonen, Chris Van Woensel en Olivier Hermans kende behoorlijk wat technische nukken tijdens het voorbije Belcar-weekend op Circuit Zolder en de auto haalde dan ook het einde niet. "We moeten nog het een en ander verbeteren", klonk het bij het team.



Het is het bewijs dat de keuze van Boonen voor de dikke Amerikaanse Mustang V8 een gewaagde is, want de vele Porsches en BMW's reden ongestoord hun rondjes in de laatste race van de Belcar voor de 24 Hours of Zolder op 19 en 20 augustus. Hoe dan ook, voor Boonen en co. is er nog heel wat werk aan de winkel. Al reed Boonen zélf een foutloos parcours. (JCA)