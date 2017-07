Zijn eerste grote interview sinds Boonen ex-renner is: "Stoppen met werken is stoppen met leven"

SVEN SPOORMAKERS

Hij was bang dat hij zich zou vervelen, in het leven zonder rugnummer. Hij verwachtte dat hij het fietsen zou missen. Maar niets van dat: Tom Boonen (36) is perfect gelukkig als gepensioneerd wielerkampioen. Verveling kent hij niet, fietsen mist hij niet. Op z'n luie krent zitten is er helemaal niet bij:"Stoppen met werken, is stoppen met leven."

Een discreet hoekje in de hall met vier kasseien in een rek. Een trofee van de Ronde van Vlaanderen in de living. Twee parelmoeren koersfietsen aan de achterdeur, naast de wasmachine. Máár: geen koersbroeken en truitjes aan de wasdraad, geen helm achteloos op de keukentafel, geen halfgevulde valies die klaarstaat voor het alweer nakende vertrek naar de volgende rittenkoers. Dit is duidelijk het huis van een éx-wielrenner.



"Ik dacht dat ik me zou vervelen eens ik met koersen zou zijn gestopt", zegt Tom Boonen. "Ik had dus vanalles geregeld om mezelf aan de gang te houden. Het tegendeel bleek waar: eens de stress van de koers van mij was afgevallen, beviel de rust me zó dat ik helemaal geen zin meer had om nog veel te doen. Ik besefte het niet, maar gewoon elke ochtend en elke avond thuis zijn, met Lore en de meisjes, dat was iets waar ik zó hard naar had uitgekeken. We gaan binnenkort nog eens op vakantie, vlak in de buurt een paar dagen kamperen. Meer moet dat niet zijn."