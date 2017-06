Tom Boonen wordt onze analist

Door: redactie

30/06/17 - 06u53

© photo news.

Hij is nog geen drie maanden gestopt en Tom Boonen maakt al een straffe comeback. Nee, niet op de fiets: hij demarreert vanaf morgen, snediger dan ooit, in 'Het Laatste Nieuws'. Met zijn kennersblik kijkt Boonen voor u naar de koers. "Ik ben eens benieuwd of ik dat kán, zo scherp de koers analyseren als Marc Degryse het voetbal", vraagt hij zich af. Maar eigenlijk is twijfel niet nodig: "Ik kijk toch met een andere blik naar de dingen die in het peloton gebeuren. Want ik wéét wat koersen is en hoe zwaar het is, wielrenner zijn."



