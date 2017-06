Lore Boonen: "Tom leert zijn dochters nu pas écht kennen"

TK

27/06/17 Bron: Dag Allemaal

Tom Boonen is al een paar maanden wielrenner af, maar dat wil niet zeggen dat hij zich verveelt. De man is constant bezig, vertelt hij in de media. Met alles behalve met fietsen: "De gevolgen waren er ook naar, er was 3,5 kg bij", klinkt het in Dag Allemaal.