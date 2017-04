JOERI DE KNOP

29/04/17 - 11u08

© Photonews.

Nog één, allerlaatste keer speldt Tom Boonen (36) zaterdag aan het Zilvermeer in Mol een rugnummer op. Zijn afscheidscriterium moet, op eigen verzoek, 'one big party' worden. Een feest van en voor het volk. Al moest hij aanvankelijk overtuigd worden door Wilfried Peeters en Marcel Kittel.

Een afscheidscriterium? Eigenlijk had Boonen er niet zoveel zin in. "Pff, moet dat echt?", klonk het lauw toen Wilfried Peeters, zijn 'ontdekker', steun en toeverlaat en laatste ploegleider bij Quick.Step Floors, hem het plan vorig jaar op 20 september voor het eerst aankaartte. De twee waren na de tijdrit van de Eneco Tour in Breda met de auto onderweg naar het teamhotel. Peeters reed, Boonen staarde op de passagierszetel zuchtend voor zich uit. "Túúrlijk moet dat!", veerde er plots één enthousiast recht op de achterbank. Marcel Kittel. "Doen, Tom. We komen zéker. Allemaal." Peeters drukte door. "Een criteriumke van anderhalf uur met al je maten van toen en nu en klaar", stelde hij voor. Nóg nam het de twijfel bij Boonen niet weg. "Pff, het is me al zo vaak voorgesteld, 'Fitte'. Ik weet het niet..." Er werd nog wat verder geargumenteerd. Tot Boonen plots overstag ging. "Oké", zei hij. "Op één uitdrukkelijke voorwaarde: het moet vooral een feest van en voor het volk worden."

Coryfeeën

Peeters kon aan de slag. Met een indrukwekkende longlist van om en bij de 180 namen. (Ex-)ploegmaats, uiteraard. Maar ook vrienden en compagnons de route uit concurrerende teams en kampioenen van (inter)nationale allure waarmee Boonen zestien jaar lang het peloton deelde. Daarbij ook Lance Armstrong. Oude bekende uit 2002, zijn debuutseizoen bij US Postal. De uitnodiging richting Austin, Texas, is na rijp beraad nooit vertrokken. Het had de aandacht van het feestvarken té veel afgeleid. Volk genoeg, anders. Weken aan een stuk mailde en belde Peeters de deelnemerslijst bij elkaar: 35 voormalige coryfeeën (o.a. Museeuw, Klier, Zabel, De Weert, Steegmans, Steels, Ballan, Van Petegem, Vansummeren, Nuyens) - "Petacchi meldde in laatste instantie af, Freire is er wél maar rijdt niet mee" - en, tussen de wedstrijden door, uiteindelijk toch 36 nog actieve renners (o.a. Boonen zelf, Sagan, Debusschere, Stybar, Kittel, Gaviria, Lampaert, Terpstra, Keisse, Gilbert, Benoot, Naesen, Pozzato, Roelandts) - "Kwiatkowski komt uiteindelijk niet, ook Vanmarcke en Van Avermaet passen". Jan Bakelants is zeker van de partij, maar rijdt niet mee bij de profs (want nog steeds geblesseerd).



"Ik geef toe: ik heb het onderschat. Er kwam veel meer bij kijken dan ik dacht", zegt Peeters. Maar het resultaat mag er zijn. Nu dat strand nog vol krijgen, daar aan het Zilvermeer. De ticketverkoop verliep aanvankelijk stroef, maar schoot de afgelopen dagen in vijfde versnelling. 20.000 fans zijn het maximum, "om veiligheidsredenen". 15.000 (onder wie 700 vips) het realistische doel. "Tom wilde geen inkomgeld vragen, maar dat was organisatorisch niet haalbaar. 'Koppel er dan maar een paar goeie doelen aan vast', stelde hij voor. Dat hebben we gedaan. (lacht) Zo zijn we er finaal uitgeraakt. Tom kan gerust zijn: het wórdt een volksfeest."