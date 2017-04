Lefevere blikt terug: "Ik baalde altijd langer van een nederlaag dan Tom"

TL & SW

14/04/17 - 16u47

© TDW.

video In een filmpje dat Quick-Steps Floors op Youtube heeft gezet blikt Patrick Lefevere, ploegleider en goede vriend van Boonen, terug op de verdiensten van 'Tornado Tom' gedurende zijn carrière. Tom reed bijna zijn hele profcarrière lang onder het toeziende oog van ploegbaas Lefevere en dat schept natuurlijk een band.

© photo news. © TDW.

Lefevere heeft het over de hoogtepunten en dieptepunten van Boonens carrière. Zo vertelt hij dat Boonen het meest belangrijkste was op de balans voor het aantal overwinningen. "Maar, we legden niet alle eieren in één mand. En dat was wel de juiste beslissing door de jaren heen, want Tom heeft heel veel gewonnen, maar heeft ook veel pech gehad."



Wanneer Lefevere het heeft over de mooiste overwinningen van Boonen, zegt hij het volgende: "De eerste Ronde van Vlaanderen die hij won, blijft wel mooi. Natuurlijk ook het wereldkampioenschap in Madrid en Parijs-Roubaix in 2012, toen iedereen zei dat Tom gek was om van vijftig kilometer voor de finish in de aanval te gaan, blijven mij enorm bij." Verder zei Lefevre ook dat hij niet zo bezig is met het verleden, maar meer van het moment geniet en de overwinningen.



"Natuurlijk is er na al die jaren een band, privé zijn we niet de mensen van veel woorden. Ik moet hem niet elke dag bellen om te vragen hoe het met hem is, want je ziet wel dat het goed gaat met Tom. Hij straalt arbeidsvreugde en motivatie uit."



Ook de rol van Lefevere zelf als ploegleider kwam ter sprake. "Sommige mensen zeggen me dat als ik een klassieker win, ik weer eens geluk heb gehad. Maar ik weet niet wat je moet doen om vijftien jaar aan een stuk chance te hebben. Er is natuurlijk ook een stukje 'kunnen' bij en je bent altijd zo goed als je renners, maar het is ook wel een verdienste om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten, en dat is mijn job."