Boonen messcherp: "Heel dat dopingsysteem is zo ingewikkeld, zo dwingend en zo rot... Dat is de ziekte van de koers op dit moment"

Door: redactie

14/04/17 - 06u19

© Borgerhoff & Lamberigts.

Zondag reed Tom Boonen nog maar zijn laatste officiële wedstrijd, vandaag al ligt zijn 'officiële huldeboek' in de winkelrekken. Een naslagwerk over de imposante carrière van Boonen, waarin hij geen blad voor de mond neemt. Een best of.

"Elk dopinggeval in het wielrennen wordt zodanig door de media opgepompt, dat het lijkt alsof het nog altijd een groot probleem is. Men is ook veel te streng. Als je in het wielrennen eens een verkeerde neusspray gebruikt, iets wat elke normale mens tien keer per jaar neemt, dan hangen ze je aan het kruis, nemen ze jaren loon af en doen ze alsof je iemand hebt doodgereden. In andere sporten is dat niet zo. We zijn in de loop der jaren geëvolueerd naar een situatie waarbij een dopinggeval in het wielrennen veel zwaarder publiekelijk wordt veroordeeld én door de instanties bestraft dan in andere sporten."



"Neem nu die no needle policy, die bestaat in geen enkele andere sport, maar in de koers is dat wel het geval. Als een voetballer met een inspuiting speelt, dan wordt die voorgesteld als een held: "Kijk eens welke pijn hij doorstaat voor zijn ploeg!" In het wielrennen ben je dan een dopingzondaar. Dat je voorschriftjes moet voorleggen om middelen te nemen tegen astma, dat is ook alleen zo in het wielrennen. Ik heb het dan niet over de mannen die op epo rijden of andere vormen van ernstige doping, groeihormonen, anabole steroïden. Zij moeten zwaar worden gestraft, levenslang geschorst zelfs. Daar heb ik geen problemen mee. Maar die heksenjacht op kleine zondaars, die iets namen voor hun gezondheid, dat is buiten alle proportie."



