Boonen wilde meer tijd om voor zijn dochtertjes te zorgen, maar voorlopig is het eerder andersom

12/04/17 - 13u13

Boonen wordt verzorgd door zijn dochtertjes. © kos.

Eén van de voornaamste redenen voor het pensioen van Tom Boonen, was dat de Antwerpenaar vaker bij zijn familie wilde zijn. Wel, daar krijgt de 36-jarige ex-renner van Quick-Step Floors duidelijk volop de kans toe. Boonen deelde vandaag op Instagram een foto die dat mooi toont. Op het beeld is te zien hoe Boonen verzorgd wordt door zijn dochtertjes Valentine en Jacqueline. "Goed verzorgd door mijn twee schatten! Ik moest wel in de hoek gaan staan, omdat ik niet luisterde", luidt het als bijschrift bij de foto.