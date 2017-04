Boonen op wielerpensioen: het ging er gisteravond duidelijk wild aan toe na Parijs-Roubaix

bewerkt door: redactie

video Koen Wauters zat meer dan een jaar in het wiel van Tom Boonen voor de documentaire 'My Ride, My Fight, My Life'. Lore, Tom en Koen vierden gisteren Toms laatste rit als wielerprof en dat had zo zijn gevolgen voor de slaapkamersituatie.

Nu Tom op wielerpensioen is, heeft hij een hele hoop taakjes gekregen. Naar de bakker gaan, boodschappen halen in de Carrefour, de garage opruimen en het terras kuisen. "Ik heb nog niet neergeschreven wat Tom allemaal moet doen", vertelt Lore, "maar in mijn hoofd weet ik wel al perfect wat er gedaan moet worden." En is er zelfs een verlofperiode ingepland...

Wielrennen, dat zou trouwens wel eens een van de meest tactische steekspellen in de sportwereld kunnen zijn. Aanvallen, uitzakken, vertragen, versnellen, overnemen, uit de wind zetten... Zonder tactiek ben je als wielrenner op voorhand al verloren. Maar je moet je ook kunnen aanpassen, want een koers loopt nooit zoals je het verwacht. Vandaar dat ook 99 procent van de tactiek tijdens de koers bepaald wordt, volgens Tom.