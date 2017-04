Wat doet Boonen na zijn wielercarrière? "Tom zal zeker iets met auto's doen"

Joost Custers

10/04/17 - 12u22

© TDW.

Gisteren was een bijzondere dag voor wielerminnend België en Vlaanderen. De levende legende Tom Boonen nam in Roubaix afscheid van de wielersport en is vanaf vandaag wielrenner 'af'. Daarmee verdwijnt Boonen echter niet uit de sport, want de Kempenaar gaf al eerder aan dat hij autosport wel ziet zitten.Ook zijn vriend en wielercollega Kevin De Weert gaf gisteren aan de bekende wielertafel van Lieven van Gils aan dat Boonen zeker iets met auto's zal doen.



Boonen is behoorlijk ingeburgerd in het autosportmilieu en heeft goede relaties met onder meer Anthony Kumpen, Sam Dejonghe, wilde eerder al deelnemen aan een Fun Cup-wedstrijd - toen onmogelijk na een zware val in een wielerwedstrijd - en Boonen werkt ook nauw samen met de Leuvense autospecialist Kenny Van Eyken, die zelf ook een behoorlijke passie voor autosport heeft. Boonen reed ook al behoorlijk wat trackdays onder meer bij Sky Limit. Het is nu afwachten wat Boonen exact gaat doen, zowel zakelijk als sportief.