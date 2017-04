De fraaiste beelden uit Parijs-Roubaix, gekozen door de beste wielerfotograaf uit het peloton

Redactie

Boonen verlaat de bus © TDW.

Tim De Waele is de beste wielerfotograaf in het peloton. Hij leeft al bijna twintig jaar tussen de renners en de actie speelt zich af onder zijn neus: de Gentenaar zit meer dan 250 dagen per jaar op de moto en reist voor de koers de hele wereld rond. Dit voorjaar maakt hij na elke wedstrijd een eigenzinnige selectie van de mooiste en meest verrassende beelden. Bekijk hieronder de beste beelden uit Parijs-Roubaix.