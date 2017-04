Test je kennis: speel onze Grote Tom Boonen Quiz

KDR

7/04/17 - 10u50

Zo won Tom zijn vierde Roubaix, in 2012. Neen, dat is geen vraag in de quiz ;-) © belga.

Zondag is het zover: dan rijdt Tom Boonen zijn allerlaatste koers. Minstens half België hoopt dat hij rond 17.30 uur zijn vijfde kassei in de lucht mag steken, maar eerst nog twee keer slapen. Om u alvast op te warmen, hebben wij een Grote Tom Boonen Quiz gemaakt.