Handleiding voor Boonen: zó win je in de Hel op je 36ste

Bart Fieremans

7/04/17 - 15u45

Tom Boonen met Gilbert Duclos-Lassalle. © photo news.

"De mensen zeggen: 'Parijs-Roubaix is een koers voor oudjes.' Ze hebben gelijk." Gilbert Duclos-Lassalle (62) heeft recht van spreken. In 1993 was hij met 38 jaar, 7 maanden en 27 dagen de oudste winnaar ooit van de Helleklassieker. Dat blijft hij sowieso. Boonen telt zondag 36 jaar, 5 maanden en 25 dagen. "Toms leeftijd is een voordeel." Hieronder zijn handleiding:

1 Doseer je inspanningen 37 en 38 jaar oud was Duclos-Lassalle bij zijn dubbele triomf. Net zoals Mathew Hayman (37) vorig jaar is hij voor Boonen een levend bewijs dat Parijs-Roubaix rijpere renners ligt. "Ik zie Toms leeftijd meer als een voordeel", zegt Duclos-Lassale. "Op die leeftijd kent hij het parcours perfect. Zolang hij niet lekrijdt of valt in de laatste 25 kilometer, weet je dat je in die koers altijd kan terugkomen. Op weg naar mijn tweede zege was ik zelf gevallen op de Trouée d'Arenberg. Natuurlijk mag Tom geen pijn hebben. Maar hoe ouder, hoe meer ervaring en hoe meer je op je gemak bent in de finale. Veel mensen zeggen me: 'Paris-Roubaix, c'est la course des vieux.' Het is een waarheid."



Duclos-Lassalle verwijst zelf naar zijn tweede plek in Parijs-Roubaix achter Francesco Moser in 1980: "Ik was pas 25, en heb toen veel jeugdfouten gemaakt. Dat zal Tom niet overkomen. Op je 26 à 27 jaar koers je een beetje als zotte honden, je bent van niks bang. Maar een keer tussen dertig en veertig jaar koers je veel meer overdacht. Dat is zoals in het echte leven. Een jonge journalist gaat springen op alle faits divers. Een oude journalist gaat het artikel schrijven die het verschil maakt. Tom zal zijn inspanningen nu perfect weten te doseren. Hij weet wat nodig is om die koers te winnen en op het juiste moment de juiste dingen te doen." Lees ook Test je kennis: speel onze Grote Tom Boonen Quiz

"Tom Boonen had financieel een andere carrière kunnen maken. Maar hij zat graag waar hij zat"



Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash!