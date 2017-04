IN KAART: Tom Boonen reed 12 keer de wereld rond en was daarin goed voor 201 zeges

Joeri De Knop

8/04/17 - 14u00

© photo news.

Het einde van het Boonen-universum is nabij. Zondag maakt de beste renner van zijn generatie een einde aan zijn verbluffende carrière, misschien wel na een vijfde recordzege in Roubaix - hoe stráf zou dát zijn.

201 zeges, van nieuweling tot prof * Nieuwelingen (Balen BC)

-1 in 1995 (Bouwel)

-17 in 1996 (Waanrode, Kuringen, eindzege Ster van Zuid-Limburg, Vlezenbeek, Hasselt, Korspel-Beverlo, Kortessem, Grazen, Diepenbeek, Balen, Heusden-Zolder, PK tijdrijden in Tielen, Geetbets, Waanrode, Leuven, Strombeek, Hoogstraten-Meer)



* Junioren (Kortrijk Groeningespurters):

-7 in 1997 (Grazen, Kontich, Alt-Hoeselt, Leerbeek, PK tijdrijden in Tielen, nationale tijdrit in Brustem, Sint-Katelijne-Waver)

-9 in 1998 (Aalst-Sint-Truiden, 4de rit Trophée Basse-Goulaine (Fra), 2de rit Heuvelland Tweedaagse (Ned), Trofee der Vlaamse Ardennen in Wortegem-Petegem), PK tijdrijden in Tielen, Ronde van Haspengouw in Goetsenhoven, Omloop Mandel-Leie-Schelde in Meulebeke, Vorselaar, Peer)



* Beloften (Kortrijk Groeningespurters):

-1 in 1999 (Hoeilaart)

- 8 in 2000 (Zuid-Kempense Pijl in Mol-Wezel, 1ste rit Tryptique des Monts et Châteaux, 1ste en 4de rit Ronde van Limburg, Retie, Vlaanderen-Europa Classic in Geel, 5de rit Ronde van Antwerpen, Parijs-Tours U23)

-10 in 2001 (Gooik, Mol-Rauw, BK U23 in Tessenderlo, Hombeek, 4de rit A GP Wilhelm Tell (Zwi), Zuid-Kempense Pijl in Mol-Wezel, Zellik-Galmaarden, Internationale Wielertrofee in Oetingen, 4de rit Ronde van Luik, GP du Gaut-Escaut in Hollain) Tom Boonen bezorgde ons land in 2005 de wereldtitel. © photo news.

148 overwinningen bij de elite -3 in 2002, 1 in 2003, 24 in 2004, 20 in 2005, 23 in 2006, 13 in 2007, 17 in 2008, 7 in 2009, 4 in 2010, 2 in 2011, 15 in 2012, 2 in 2013, 6 in 2014, 4 in 2015, 6 in 2016, 1 in 2017

-33 zeges in eendagskoersen (w.o. 1 WK ploegentijdrijden)

-86 etappes in rittenkoersen (w.o. 1 proloog, 3 ploegentijdritten)

-7 eindklassementen rittenkoersen

-4 kermiskoersen

-18 criteriums Boonen won de Ronde in 2006 als wereldkampioen. © ANP.

KLASSIEKE MONUMENTEN © belga. 3x Ronde van Vlaanderen (2005, 2006, 2012), 4x Parijs-Roubaix (2005, 2008, 2009, 2012)



ANDERE GROTE EENDAGSKOERSEN WORLDTOUR

5x E3 Harelbeke (2004, 2005, 2006, 2007, 2012), 3x Gent-Wevelgem (2004, 2011, 2012)



SEMIKLASSIEKERS

2x Scheldeprijs (2004, 2006), 3x Kuurne-Brussel-Kuurne (2007, 2009, 2014), 1x Dwars door Vlaanderen (2007)



WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

2 (Madrid 2005: weg, Valkenburg 2012: ploegentijdrijden)



NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

2 (Aywaille 2009: weg, Geel 2012: weg)



ETAPPES IN GROTE RONDEN

Giro: -

Tour: 6 (2 in 2004, 2 in 2005, 2 in 2007)

Vuelta: 2 (2 in 2008)



TRUIEN IN GROTE RONDEN

Eindwinnaar groene (punten)trui Tour 2007

Aantal dagen gele trui in Tour: 4 (2006)



ETAPPES RITTENKOERSEN WORLDTOUR

1 rit Ronde van Catalonië (2002, ploegentijdrit),

6 ritten Parijs-Nice (2 in 2005, 3 in 2006, 1 in 2012),

1 rit Ronde van Zwitserland (2006),

7 ritten Eneco Tour (3 in 2006, 2 in 2008, 1 in 2009, 1 in 2015),

1 rit Tirreno-Adriatico (2010) Boonen won onder meer in 2008 in Roubaix. © PHOTO NEWS.

ANDERE OVERWINNINGEN Eéndagskoersen:

1x Memorial Rik Van Steenbergen (2004), 1x Doha International GP (2006), 1x Veenendaal-Veenendaal (2006), 1x Parijs-Brussel/Brussels Cycling Classic (2012, 2016), 1x Rund um Köln (2015), 1x Münsterland Giro (2015), 1x Prudential RideLondon Classic (GBr, 2016)



Rittenkoersen:

* 1x Ronde van Picardië (2004), 1x Ronde van België (2005), 4x Ronde van Qatar (2006, 2008, 2009, 2012), 1x World Ports Classic (2012)



* 1 rit Uniqa Classic (2003), 24 ritten Ronde van Qatar (1 in 2004, 2 in 2005, 4 in 2006, 5 in 2007, 4 in 2008, 1 in 2009, 2 in 2010, 1 in 2011, 2 in 2012, 2 in 2014), 3 ritten Ruta del Sol (1 in 2004, 1 in 2006, 1 in 2007), 3 ritten Ronde van Picardië (2 in 2004, 1 in 2005), 8 ritten Ronde van België (1 in 2004, 2 in 2005, 2 in 2006, 1 in 2007, 1 in 2008, 1 in 2015), 2 ritten Ronde van Duitsland (2004), 3 ritten Ster Elektrotoer (2 in 2004, 1 in 2008), 2 ritten Ronde van Groot-Brittannië (1 in 2004, 1 in 2006), 4 ritten Omloop Franco-Belge ( 2 in 2004, 1 in 2008, 1 in 2009), 1 rit Ronde van Californië (2008), 1 rit Ronde van Oostenrijk (2008), 3 ritten Ronde van het Waalse Gewest/Ronde van Wallonië (1 in 2008, 2013 en 2016), 1 rit Ronde van Oman (2010), 1 rit Ronde van San Luis (2012), 1 rit World Ports Classic (2012), 1 rit Ronde van San Juan (Arg, 2017).



KERMISKOERSEN

Omloop Mandel-Leie-Schelde (2004), Zele (2006), Heistse Pijl (2013, 2014)



CRITERIUMS

Wilrijk (2002), Peer (2004), Roosendaal (Ned, 2004), Antwerpen (2004, 2005, 2012, 2016), Maarheze (Ned, 2004), Made (Ned, 2005), Diksmuide (2005, 2006), Chaam (Ned, 2005), Herentals (2005), Amstel Curaçao Race (Cur, 2005), Wolvertem (2007), Lommel (2008), Hamme-Zogge (2016), Lombardsijde (2016) Pakt Boonen zondag zijn vijfde zege in Roubaix. © PHOTO NEWS.

ONDERSCHEIDINGEN - 4x Kristallen Fiets (2004, 2005, 2006, 2012) + 1x 'Jongere van het Jaar (2001)

- 3x Flandrien (2004, 2005, 2012)

- 1x Velo d'Or Mondial (2005)

- 3x Sprint d'Or (2004, 2005, 2006)

- 1x Wielrenner van het Jaar in Italië, Verenigde Staten en Zwitserland (2005) Tom Boonen won de Kristallen Fiets onder meer in 2012. © belga.

- 3x Sportman van het Jaar (2005, 2007, 2012)

- 1x Sportpersoonlijkheid van het Jaar (2005)

- 1x Nationale Trofee voor Sportverdienste (2005)

- 1x Vlaamse Reus (2005) Boonen werd in 2012 voor het laatst verkozen tot Sportman van het Jaar. © PHOTO NEWS.