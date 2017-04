Met dit 'wapen' (prijskaartje: 10.000 euro) trekt Boonen nog één keer ten strijde in 'De Hel'

Joeri De Knop

4/04/17 - 09u58

© photo news.

Parijs-Roubaix

Zeg niet zomaar 'fiets' tegen een fiets. De hagelwitte Specialized S-Works Roubaix met McLaren-technologie, waarmee Tom Boonen (36) zondag nog één keer de Hel van het Noorden trotseert, is een parel. Geschatte toekomstige winkelprijs: om en bij de 10.000 euro.



Opvallend wel: deze Specialized S-Works Roubaix is voorlopig nog niet beschikbaar voor het grote publiek. Wat in principe in strijd is met het UCI-reglement, dat zegt dat alle fietsen die in het profpeloton worden gebruikt ook vrij in de handel te verkrijgen moeten zijn. Maar er wordt werk van gemaakt. Het Specialized S-Works Roubaix eTap-model, mét schijfremmen, staat in de winkel voor 9.799 euro (bron: www.specialized.com/nl).



