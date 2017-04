Bangelijk: vikingapplaus voor Tom Boonen die toegejuicht wordt als ware rockster

Door: redactie

2/04/17 - 10u50

© photo news.

video

Bangelijk momentje op de Grote Markt van Antwerpen vanmorgen wanneer Tom Boonen, drievoudig winnaar en toe aan zijn allerlaatste Ronde, op het startpodium verschijnt. Met de intussen bekende IJslandse vikinggroet werd 'Tornado Tom' verwelkomd. Een staande ovatie krijgt hij, van het publiek én zijn ploegmaats. En dat vindt hij zelf geweldig: "Dit geeft toch kippenvel hoor. Ik was tot nu toe redelijk kalm, maar met zoiets verrassen de mensen jou toch. Ik wil iedereen bedanken om hier vandaag te zijn. Ik hoop dat we als ploeg er een mooie wedstrijd van kunnen maken en dat iedereen gespaard blijft van ongelukken en dan zullen we zorgen dat er een heel mooi resultaat volgt."