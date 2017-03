Van Echelpoel lanceert Boewene-shirts voor het goeie doel

Door: redactie

28/03/17 - 05u00

Tijs Vanneste - artiestennaam Jef Van Echelpoel - met een t-shirt met de slogan 'Assem goa lek een raket, dan hedde Boewene gefret'. © kos.

Van Echelpoel scoorde niet enkel met hun aanstekelijke 'Ziet em duun', ook de parodie voor Tom Boonen - Ziet den Tom, jong - werd gesmaakt. Dat bracht Tijs Vanneste - artiestennaam Jef Van Echelpoel - op het idee om t-shirts te laten drukken met de slogan 'Assem goa lek een raket, dan hedde Boewene gefret'. "De opbrengst gaat naar een goed doel", aldus Tijs.

© rv. Het t-shirt. © kos.

"Het gaat hard", zegt Tijs. "En we merkten dat anderen slogans uit onze teksten op t-shirts begonnen te drukken en te verkopen. Je kan zoiets niet tegenhouden. En vandaar dat we er zelf dan ook maar mee begonnen zijn. Opdat er officiële merchandising zou zijn van Van Echelpoel. Omdat we ook op dat vlak graag hebben dat het is zoals wij het zelf willen, omdat het kwaliteit moet zijn en we daar graag zelf over waken. Dus ja, 't wordt er niet minder druk op zo", lacht hij.



Boonen-parodie

"Omdat onze Boonen-parodie zo veel bijval kende leek het ons leuk om ook daar iets mee te doen. En voor het afscheid van Tom hebben we een speciale t-shirt ontworpen. Helemaal in onze eigen stijl. De opbrengst gaat naar een goed doel. Ik heb zelf lang les gegeven aan probleemjongeren in het bijzonder onderwijs. En daar zitten ook de allerzwaksten, die motorisch echt niet meekunnen. Ze hebben daar zo van die fietsjes voor, driewielertjes, zodat ze toch mobiel kunnen zijn. En dat leek ons een ideaal goed doel. Een ode aan de allergrootste renner ter wereld ten voordele van de kleinste en meest kwetsbare rennertjes" (lacht).



Goed doel

"Tom zelf weet er van en hij staat er helemaal achter. We zullen onze shirts wellicht ook kunnen aanbieden op het grote afscheid van Tom. En online kan je ze vanaf vandaag krijgen. Onze platenfirma heeft trouwens ook een geste gedaan. Wat zij er aan verdienen schenken ze zelf weg aan een eigen goed doel, de Alpe d'HuZes, een inzamelactie waarbij hardlopend, wandelend of fietsend op 1 dag tot maximaal 6 keer de legendarische Alpe d'Huez beklommen wordt. De opbrengsten gaan naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker."



Woensdag draagt Karl Vannieuwkerke overigens het t-shirt ook al in Extra Time Koers.



Wil je zo'n t-shirt? Surf dan naar www.hln.be/vanechelpoel