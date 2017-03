Tom Boonen: "Ik denk dat Sagan het allemaal een beetje beu is. Hij zaagt en klaagt veel de laatste tijd"

Door: Glenn Bogaert

26/03/17 - 20u20

Zelf met veel panache de honneurs waarnemend op de eerste keer Kemmelberg, maar in de finale een beetje gevangen door het ploegenspel. Tom Boonen moest in de finale vanop de tweede rij toekijken hoe Niki Terpstra op sluwe wijze probeerde van Peter Sagan in de luren te leggen in de jacht op Greg Van Avermaet en Jens Keukeleire. Uiteindelijk bleven enkel laatstgenoemde drie heren uit de greep van het flink uitgedunde peloton. De 36-jarige Boonen sprintte in zijn allerlaatste Gent-Wevelgem dan maar naar een zesde plaats.

Dat de 32-jarige Terpstra niet mee was met de beslissende move Van Avermaet en Keukeleire zorgde voor irritatie en boosheid bij ploegleider Wilfried Peeters. Het leidde tot heftige taferelen in de volgwagen, live in de huiskamer dankzij de on-board camera in de volgwagen bij Quick-Step Floors. Ook Tom Boonen baalde achteraf door hoe de zaken diep in de finale gelopen zijn: "Het is echt een misverstand. Het is verkeerd overgekomen. Ik had gezegd meerijden vooraan en in de slotkilometer iets proberen. Maar dan hadden wij geen communicatie meer met elkaar en met de auto. Dan is het een beetje zuur als je, weet ik veel, vijfde of zesde wordt."



"Moeilijkste periode uit zijn leven"

Maar Boonen, drie keer winnaar in Gent-Wevelgem, nam het wel op voor zijn geviseerde ploegmaat Niki Terpstra: "Niki heeft niet gefaald hé, Sagan heeft gefaald. Een Sagan in die situatie moet altijd direct reageren. Hij is vandaag de enige man die de koers verloren heeft. Niki heeft geprobeerd om te winnen, hij heeft hier niet verloren. Het is aan Sagan om op het moment van die aanval van Greg en Jens te reageren. Hij is de snelste en is wereldkampoien. Ik denk dat hij het allemaal een beetje beu is. Hij zaagt veel en hij klaagt veel de laatste tijd. Dat is ergens wel normaal hé. Het is voor hem ook de drukste en moeilijkste periode uit zijn leven tot nu toe. Op een bepaald moment ben je het wat beu hé."