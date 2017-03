Boonen in zijn allerlaatste Milaan-Sanremo, het monument dat hij nooit kon winnen. Al was hij er wel twee keer héél dichtbij...

Door: Glenn Bogaert, Joeri De Knop

18/03/17

video De kans dat Tom Boonen in extremis nog zijn naam op de erelijst van Milaan-Sanremo zet, is eerder klein en zo blijft 'La Primavera' samen met de Omloop een van de grote hiaten op het indrukwekkende palmares van de 36-jarige klassieke specialist. 15 jaar het wielervoorjaar gedomineerd, maar op de Via Roma (en Lungomare Italo Calvino) wilde het maar niet lukken voor 'Tornado Tom'. Nochtans kwam hij twee keer héél dicht bij een overwinning in dé sprintersklassieker bij uitstek.

2007: 1) Oscar Freire 2) Allan Davis 3) Tom Boonen Tom Boonen en Milaan-Sanremo, een geweldig huwelijk is het niet. Nochtans heeft de 'Bom van Balen' altijd een boon gehad voor de lenteklassieker: "Ik hou wel van die koers. Makkelijk te rijden, maar moeilijk te winnen. Je zit zeven uur in het zadel, gaat keihard de Poggio op en af en op het einde beslissen een paar seconden over winst en verlies. Vaak krijg je het gevoel van 'ik kan hier winnen'. Terwijl het meestal toch anders uitdraait. Zelf kwam ik een paar keer dicht in de buurt. Maar uiteindelijk had ik er enkel in 2007 echt de benen voor." 10 jaar geleden is het intussen en Boonen werd in de sprint gevloerd door Oscar Freire en moest ook de Australiër Allan Davis laten voorgaan. McEwen en O'Grady op vier en vijf. Tom Boonen gevloerd door de sluwste en slimste. Lees ook LIVE: Greg Van Avermaet: "Als ik 200 meter voor de streep 10 sprinters naast mij heb, maak ik geen kans"



2010: 1) Oscar Freire 2) Tom Boonen 3) Alessandro Petacchi Zeven jaar geleden schoot Oscar Freire een derde keer raak in Milaan-Sanremo. De ex-wereldkampioen zei er in onze krant het volgende over: "De makkelijkste van de drie die ik gewonnen heb. Ik zat in die slotfase constant in de juiste positie en had genoeg kracht over om er een langgerekte spurt van te maken." Er viel die dag niks te beginnen tegen 'Oscarito', dat besefte ook Belgisch kampioen Boonen. Nooit kwam hij dichter bij winst in Milaan-Sanremo dan die 20 maart 2010, gevoelsmatig bekeek hij het echter anders. Hij was op zijn rechtmatige positie gefinisht. Freire himself geloofde zijn ogen dan weer niet, zomaar even sprintkleppers als Boonen en Petacchi gevloerd. "Plots drong het tot me door: dit moet een van de mooiste podia uit mijn carrière zijn." © belga. © photo news.