"Tom Boonen heeft iets van een knuffelbeer. Alle vrouwen zijn zot van hem. En de kinderen ook"

21/02/17 - 15u55 Bron: HUMO

Tom Boonen staat aan de vooravond van zijn laatste voorjaar. © kos.

Komend weekend begint Tom Boonen aan zijn laatste voorjaar als profrenner. In Humo blikt Patrick Lefevere vooruit naar de laatste weken van Boonen in zijn team. "Er komt zeker een moment waarom hij denkt: 'Ben ik niet te vroeg gestopt?'"

Boonen was een rockster, zoals Sagan nu. Maar bij de Slovaak is dat gestuurd door een marketingbureau. Patrick Lefevere (Quick.Step Floors)

Volgens Lefevere is zijn 36-jarige Poulain klaar om nog één keer te knallen. "Tom oogt ontspannen. Hij heeft vrede met zijn beslissing om te stoppen, althans in mijn ogen', aldus Lefevere. "Hij is gefocust: van de honderd dagen vóór Parijs-Roubaix zal hij er in totaal twintig thuis hebben doorgebracht, hebben we uitgerekend ­ de rest was en is gevuld met trainingskampen en wedstrijden. Als scoort in het openingsweekend, zal de twijfel zeker komen: 'zal ik niet te vroeg stoppen?'"



"Natuurlijk zal de verleiding komen om toch verder te gaan", gaat Lefevere voort. "Maar hij moet besefen dat hij zich enorm heeft kunnen opladen voor deze periode, zijn allerlaatste campagne. Het gaat hem ook niet enkel over Parijs-Roubaix, hij heeft gezegd: "Alles wat ik kan winnen, pak ik mee.'"