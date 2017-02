ZietDenTom: Van Echelpoel brengt schitterende hulde aan Tom Boonen

Door: redactie

20/02/17 - 09u27

video Radiozender Studio Brussel heeft samen met Van Echelpoel een supporterslied gemaakt voor Tom Boonen, die aan zijn laatste weken als profrenner bezig is. #ZietDenTom brengt op de tonen van 'Ziet Em Duun' een schitterende hulde aan Tom Boonen.

Van Echelpoel is geen onbekende voor Tom Boonen. Het muziekduo Jef en Yves Van Echelpoel zijn de alterego's van Tijs Vanneste en Yves Gaillard. En Tijs is de favoriete tatoeëerder van Tom Boonen, Ben Segers en een hoop andere BV's.



Zo sprak Boonen nog samen met een van zijn dochters een teaser in om de clip en de single van 'Ziet Em Duun' te lanceren, net als die andere wereldberoemde Kempenaar Ben Segers.