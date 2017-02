De vragen over zijn afscheid beu, zegt Boonen: "Als er in Oman één blonk in zijn vel, dan was dat van de zonnecrème"

Door: redactie

"Ik verwacht dat ik zaterdag in de Omloop mee doe voor winst", aldus Tom Boonen die vandaag terugkeert naar België, "maar 100 % zal ik er nog niet zijn, mijn doelen liggen later dit voorjaar."

Het einde van de carrière van Tom Boonen nadert stilaan, de kopman van Quick Step-Floors is de vele, en vaak dezelfde, vragen daarover een beetje beu. Zo bleek tijdens de Ronde van Oman en daagde hij niet op voor de persconferentie met alle toppers daags voor de start van de Ronde van Oman, waar Greg Van Avermaet dat wel deed, net zoals Alexander Kristoff, Fabio Aru en Romain Bardet.



Gouden Greg trok in Oman in totaal bijna vier uur de tijd voor verschillende interviews. Boonen niet en deed slechts één interview, met televisiezender RTBF. Voor het overige was de pers aangewezen op twee korte momenten met de viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix, daags na zijn eerste valpartij en voor de slotrit in Oman. Pas op, Boonen oogt ontspannen, daar niet van, maar de focus ligt helemaal op de koers, niet op het circus er rond van journalisten die alles van die laatste twee maanden willen meebeleven. Praten met de pers hoort bij het vak, maar te veel praten is er dus niet meer bij voor de Kempenaar die zijn vrije momenten liever aan iets anders besteedt, wat zijn goed recht is, maar jammer is het wel voor de meergereisde collega's uit het vak. Lees ook Boonen tevreden: "Ik betreurde de gemiste kans op een ritzege, maar dat kruipt niet in mijn hoofd"



Zaterdag wacht Omloop, de openingsklassieker en Boonen is niet van plan overigens om de komende week het parcours te verkennen. "Ik ken de weg", lacht hij, "dat hoeft voor mij niet meer."



De Omloop staat nog niet op het palmares van Boonen. Vier keer wel stond hij er al op het podium: tweede in 2005 en in 2012, derde in In 2007 en in 2015. "Ik verwacht wel dat ik zal kunnen meedoen voor winst", zegt hij, "maar het is niet omdat het de laatste is of omdat ik er nog niet won, ik er meer een doel van heb gemaakt in vergelijking met andere jaren. Ik ga gewoon zoals andere jaren proberen om die wedstrijd te winnen, en als dat niet lukt, tja, dan is dat zo, maar mijn echte doelen liggen later. Ik ben al vaak dicht bij de zege geweest, dat het wel kan zaterdag. Je moet er niet 100 procent zijn om er te domineren. Dat herhaal ik elk jaar en dat zal nu niet anders zijn. Ik ben er in het verleden vaak genoeg dicht bij geweest. Met Sep Vanmarcke in 2012 en nog veel dichter in 2005 toen ik afstopte voor Nuyens en nadien de sprint won van het peloton. Ik verwacht dat ik dit jaar opnieuw zal kunnen meedoen."



"Mijn doelen liggen later in het seizoen", benadrukte Boonen, "ik bedoel dat niet slecht, maar ik heb minder interesse om de Omloop te winnen. Als je aan de start staat van je carrière is dat anders, voor een jonge renner van 22 of 23 is de Omloop vaak een hoofddoel, maar nu is het dat niet meer."