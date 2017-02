Ex-sprintbom Petacchi vol lof over jonge ploegmaat Tom Boonen: "Hij is de nieuwe Sagan, een fenomeen"

Door: Glenn Bogaert

In de Ronde van San Juan zagen we dat Tom Boonen al sterk op dreef is en helemaal klaar is voor zijn allerlaatste voorjaar. Maar bij Quick.Step Floors was er nog een andere topper (in spe) die hoge ogen gooide in de massasprints: Fernando Gaviria. Niet alleen snel, maar ook bijzonder sterk en dus is ook de Colombiaan iemand die gemaakt lijkt voor het klassieke voorjaar. Alessandro Petacchi is alvast vol lof over de capaciteiten van de 22-jarige Zuid-Amerikaan. Dat vertelde voormalige Italiaanse sprintbom in 'La Gazzetta dello Sport'.