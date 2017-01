Waarom Boonen en co. zo vlot omspringen met de verzengende Argentijnse hitte: "Acclimatiseren, drinken, koelen, spuiten"

Joeri De Knop in Argentinië

28/01/17 - 02u00

Tom Boonen. © TDW.

Bloedheet, wordt het in het slotweekend van de Ronde van San Juan. Het loden, kurkdroge Argentijnse woestijn- en steppeklimaat laat zich volop gelden en stuwt het kwik zowel zaterdag als zondag vlotjes naar 40 graden en meer. Tom Boonen en co. zijn inmiddels uitstekend aangepast aan de verzengende hitte. Daar ging een vernuftig plan aan vooraf.

2. ORS (Oral Rehydratation Solution) "De hitte is één zaak. Maar belangrijk is vooral om de uitdroging tegen te gaan", geeft Cruyt wijze raad. "Je verliest heel veel vocht en dat moet je compenseren. Voldoende gehydrateerd aan de start komen, is de boodschap. En ervoor zorgen dat je vochtbalans in evenwicht blijft. Zelf meet ik drie keer daags bij elke renner de densiteit (dichtheid) in de urine op: 's morgens bij het ontwaken, net voor de start van elke rit en 's avonds vlak voor het slapengaan. Ideaal is een waarde tussen de 1,05 en 1,25. Die bepaalt of de renner in kwestie voldoende heeft gedronken of niet."



Precies daar wringt soms het schoentje. Serry zal het niet te snel meer overkomen. "Als ik al een angst heb overgehouden aan het Californië-avontuur, dan wel dat ik té weinig zou drinken." Water, in de eerste plaats. Maar Serry is zo'n beetje een speciaal geval. "Ik blijk heel veel zout te velriezen tijdens het zweten. Je moet er maar eens op letten na een 'warme' koers: mijn trui kleurt dan helemaal wit."



Serry vangt dat probleem op door voor aanvang van de wedstrijd ORS te drinken. "Een drankje op basis van zouten, waarmee je extra vocht opslaat in de spieren", legt hij in mensentaal uit. Cruyt vult wetenschappelijk verder aan. "ORS heet voluit: Oral Rehydratation Solution. Een mix van zouten, zeg maar. Natrium, magnesium, calcium, kalium... alles wat een mens nodig heeft. Weliswaar met smaaktoevoegingen. (lacht) Anders valt het goedje niet te zuipen. ORS bestaat op z'n minst al een jaar of tien. Via Etixx hebben we het in ons medisch gamma geïntegreerd." © TDW.

3. Koelvesten Je ziet ze amper, hier in San Juan, maar ze zijn er wel. Koelvesten. Niet iedereen rijdt ermee, maar wie er gebruik wil van maken: feel free. "Je lichaamstemperatuur loopt in deze verzengende hitte hoog op, waardoor je niet zo snel meer afkoelt. Zo'n vest kan daarbij helpen. Vervaardigd uit speciale materie. Een soort zeemvel dat ervoor zorgt dat de warmte op je lijf sneller verdampt."



Tom Boonen lijkt het in de verste verte niet te deren. De voorbije dagen werd hij door de lokale pers met de regelmaat van de klok overstelpt met vragen over de warmte. Hij beantwoordde ze, vriendelijk en correct als hij is, telkens opvallend rustig en met een kamerbrede glimlach. "Geen last van. Jullie denken allemaal: 'die jongen komt uit België, dus hij zal wel houden van bittere kou en rotslechte weersomstandigheden. Niets is minder waar. I like the sun and the heath! Ik doe niks lievers dan in mooi en warm weer te koersen."



Rewind naar Serry en Californië. "Pieter wist toen niet meer van welke parochie hij was", maakte dokter Cruyt het live mee. "Ik zag in diezelfde rit trouwens nog andere toestanden, hoor. Een renner kreeg een epilepsie-aanval en bleef zodanig lang op het gloeiende asfalt liggen dat hij er brandwonden aan over hield. Ook in de Tour Down Under is het vaak broeierig warm. Daar reed ooit eens een renner van Orica in een bocht gewoon pal rechtdoor. Wist niet meer waar hij zich bevond en waar hij precies mee bezig was. Zó erg kan het zijn." © TDW.