Boonen allereerste profwinnaar met schijfremmen op de weg ooit

Joeri De Knop in Argentinië

25/01/17 - 01u11

Tom Boonen houdt zijn fiets met schijfremmen de lucht in. © TDW.

Aan de overwinning van Tom Boonen in de tweede rit van de Ronde van San Juan zat een historisch kantje. Boonen is namelijk de allereerste profwielrenner op de weg ooit die wint met een fiets, uitgerust met schijfremmen.

© TDW.

Een moment dat hij na de ceremoniële verplichtingen nog eens speciaal vierde door zijn fiets de lucht in te tillen en te wijzen naar wat hij eerder op de week als "de grootste en meest spectaculaire technologische vooruitgang in zijn carrière" omschreef. Onze huisfotograaf Tim De Waele vereeuwigde man en (stalen) paard voor de geschiedenisboeken en uiteraard ook voor hln.be.



Experiment

Het gebruik van schijfremmen werd vorig jaar al getest in het peloton. Maar na de val van de Spanjaard Francisco Ventoso in Parijs-Roubaix, waarbij zo'n schijfrem een diepe snede aanbracht in zijn been, werd het experiment tijdelijk 'on hold' gezet. Sinds 1 januari 2017 zijn de tests opnieuw hervat. Later dit seizoen beslist de Internationale Wielrenunie (UCI) of schijfremmen definitief worden toegelaten. (JDK)