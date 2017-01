Tom Boonen kan het nog: op zijn 36ste geeft hij iedereen het nakijken in San Juan

Door: Glenn Bogaert

24/01/17 - 23u35

#VueltaSJ @TomBoonen1 gets his 1st victory in 2017 winning 2nd stage over @EliaViviani & @MaluMatteo1 pic.twitter.com/tsSlQU1HMq

video Gisteren trok hij op meesterlijke wijze de sprint aan voor zijn Colombiaanse ploegmakker Fernando Gaviria en vandaag waren de rollen in San Juan omgekeerd. Opnieuw met groot succes. 'Tornado Tom' werd perfect gepiloteerd door het jonge sprinttalent van Quick.Step Floors en rondde het in stijl af. Meteen een prachtige twee op twee voor het team van Patrick Lefevere. De 36-jarige Boonen troefde op Argentijnse bodem de Italianen Elia Viviani en Matteo Malucelli af. Dolle vreugde bij de Belgische WorldTourformatie én natuurlijk vooral bij Boonen, die nu al voor het zestiende opeenvolgende seizoen mag proeven van een zege. Straffe statistiek.

De tweede rit in de Ronde van San Juan was voorbestemd om te eindigen op een massasprint en als je meer dan één snelle jongen in de rangen hebt, kan je al eens een andere troefkaart op tafel gooien. Tom Boonen was de uitverkoren man om zijn kans te wagen en werkte het voortreffelijk af. Met dank aan de ploegmaats en in het bijzonder natuurlijk gelegenheidsloods Gaviria. De man voor de toekomst, de gedoodverfde opvolger van de 'Bom van Balen'. Maar zie, in de herfst van zijn rijkgevulde carrière kan die het ook nog. Meteen een flinke teug vertrouwen getankt met het oog op dat laatste voorjaar uit zijn wielerloopbaan. Kan je nog beter starten?



Grote naam geklopt

De etappe werd overigens gekleurd door een aanvalskwartet bestaande uit Antonio Cabrera, Pedro Gonzalez, Gerardo Tivani en Nicolas Naranjo. Die vier waren echter niet bestand tegen de op een massasprint azende meute en dus kregen we de voorspelde sprint. Daarin vloerde Tom Boonen niemand minder dan Elia Viviani. Die kent u beter als de topsprinter van Team Sky, maar in Argentinië koerst hij voor de gelegenheid in het shirt van de Italiaanse nationale ploeg. Met Andrea Guardini (5de) en Ramunas Navardauskas (6de) eindigden nog enkele gevestigde waarden in de top-10.



Viviani leider, Nibali crasht

De gevloerde Viviani mag wel de leiderstrui aantrekken. De 27-jarige sprinter heeft één tel voorsprong op Gaviria en twee stuks op Boonen. En die twee ploegmaats lijken twee handen op één buik. De 22-jarige Gaviria vertelde er afgelopen middag het volgende over: "We trekken vandaag de kaart Boonen. Gisteren was het mijn beurt, vandaag de zijne. Ik kan mij daar makkelijk bij neerleggen. Tom heeft de klasse om het af te maken. Ik werk graag voor hem en dat hij voor mij de spurt wil aantrekken, is een hele eer. Onze relatie is zeer goed." In de etappe van vandaag kwam er met Vincenzo Nibali trouwens een grote naam ten val. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk.