Tom Boonen draait rollen om en spurt op zijn beurt naar eerste zege: "Leuk, zo vroeg op het seizoen"

Joeri De Knop in Argentinië

25/01/17 - 01u45

#VueltaSJ @TomBoonen1 gets his 1st victory in 2017 winning 2nd stage over @EliaViviani & @MaluMatteo1 pic.twitter.com/tsSlQU1HMq

video 'Changer!' Zo stond het in het finalescript bij Quick.Step. En dus knalde Fernando Gaviria aan het eind van de tweede rit van de Ronde van San Juan op zijn beurt de ziel uit zijn lijf voor Tom Boonen. Met succes. "Het zit goed, met die conditie."

24 januari. Nooit eerder kwam Tom Boonen zo vroeg op het seizoen tot scoren. De International Doha GP in 2006 rijfde hij binnen op 27 januari, de tweede rit in de Ronde van Qatar 2008 en de slotetappe van de Ronde van San Luis 2012 op 29 januari. Boonen en Gaviria draaiden aan de westkant van San Juan de rollen van maandag om. Toen, in de eerste rit, piloteerde onze landgenoot Gaviria nog op indrukwekkende wijze naar een eerste seizoenszege. Gisteren was hij zelf aan het feest. Dat leidde aan de finish tot een reusachtige vreugdeuitbarsting in het Quick.Step-huishouden. "Plezant, zo vroeg op het seizoen al winnen", vierde Boonen tussen de knuffels met ploegleiding en persattaché door.



Hoe dat in zijn werk was gegaan? Simpel, volgens Boonen. Met de gebruikelijke treintjestiercé, zij het in licht gewijzigde vorm. "Eerst Richeze, dan 'mijn goeie vriend' Fernando, dan ik. "Het was wel chaotisch, ja. (lacht) Maar dat is het hier altijd, in Argentinië. Bovendien hadden ze de boog van de laatste kilometer niet goed opgehangen. HIj stond was dwars, zodat het een beetje gokken was in de voorbereiding van de spurt. Gelukkig herkenden we de aankomststrook van onze trainingstochten. We zagen de finish al van heel ver liggen." Een lange, kaarsrechte lijn, die Avenida Libertador San Martin. Waarin Boonen met een ongelooflijke machtsontplooiing - week hij niet heel lichtjes af van zijn lijn? - de maat nam van olympisch omniumkampioen Elia Viviani. "Vanuit zevende, achtste positie wachtte ik rustig af. Dat kon ook, want toen Richeze aantrok, kwam niemand er nog over." (enthousiast) "Goh, ik denk dat ik mijn hoogste piekvermogen van de laatste tien jaar moet hebben gehaald."



Zon

Dat hij er geen gras over laat groeien? Boonen moest zichzelf herhalen. "Nogmaals: ik heb geen heel seizoen. Elf weken, resten me. Dan móet het dus snel gaan. Ik wilde heel vroeg goed zijn en dat is me blijkbaar ook gelukt. Blij dat ik het kon afmaken. Conditioneel zit ik duidelijk op het juiste spoor, ik hoef me zeker geen zorgen te maken." De Zuid-Amerikaanse collega's bleven het ook gisteren weer over de extreme hitte hebben. Verbazend toch wel, vonden ze, hoe vlotjes Boonen daarmee omgaat. (lacht) "Waarom denkt iedereen toch steeds weer: 'hij is een Belg en Belgen houden alleen maar van kou en regen?' Noem me in dat geval dan maar een atypische Belg. Ik verkies de zon. En hou van warm weer. Deze temperaturen zij ideaal om conditie te kweken en resultaten te boeken."



Tijdrit

Vandaag wacht een tijdrit van 11,9 kilometer. Boonen keek bedrukt wanneer we hem daar mee confronteerden. "Of ik daarin voluit ga? Ik weet het niet. (grijnst) 'Klote', dat we geen tijdritfiets mogen gebruiken. Dat is hier namelijk verboden. Met die schrijfremmen past er ook geen vol wiel in mijn fiets. Pff, dan is mijn goesting al voor een groot deel over. Soit, deze heb ik alvast binnen. Tegen het weekend wordt er opnieuw gespurt. Dan doen Fernando en ik zeker terug mee."



Eindklassement

Aan het eindklassement denken Boonen en co. niet. "We hebben een hele sterke ploeg voor de spurt. En Pieter Serry kan een berg verteren. Alleen: zo superlastig is Alto Colorado, de aankomstklim van vrijdag, niet. Ik schat dat het met een groep van 20, 30 renners naar de streep zal gaan. Hopelijk zit daar een paar man van ons mee, die eventueel een gooi kunnen doen naar een goed klassement. Maar dat is niet ons initiele doel. We zijn hier om zoveel mogelijk ritzeges te pakken. Voorlopig zitten we, wat dat betreft, aan 100%. Argentinië is mij en het team duidelijk gunstig gezind."