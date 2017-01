Gaviria prijst Boonen voor puntgave leadout: "Dankzij Tom win ik"

Joeri De Knop in Argentinië

24/01/17 - 01u31

© TDW.

Wat een machtsontplooiing van Fernando Gaviria in San Juan. Op Elia Viviani na stond niemand op de foto. Seizoenszege nummer één is een feit. En dat voor het derde opeenvolgende jaar op Argentijns grondgebied. "Dit land brengt me geluk", sprak hij op de drukbevolkte persconferentie met hese stem, geschenkje van de airco in het hotel. "En wat nóg leuker is: ik versloeg telkens een wereldtopper in de sprint: in 2015 Mark Cavendish, in 2016 Peter Sagan en nu Elia Viviani."