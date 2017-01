"Al die aandacht, dat worden nog vervelende maanden"

Door: redactie

Hou u vast: komende maanden kan u niet ontsnappen aan Tom Boonen. Twee docureeksen, een film en dan moet hij Parijs-Roubaix nog rijden. Tijdens de ploegvoorstelling gisteren werd hij omstuwd door journalisten. "Het is nog nooit zó druk geweest. Niet normaal", zegt hij.

Een renner aan de vooravond van zijn allerlaatste seizoen krijgt doorgaans een dunner pakje foto's om handtekeningen uit te delen aan de fans. Dan staat er een kleinere schare ongeduldige supporters rond de teambus en vaak heeft zo'n renner een shirt om de schouders van een wat minder bekende ploeg dan vroeger. Uitbollen en amuseren.



Maar niet voor Tom Boonen. Wie dacht dat zijn populariteit het absolute hoogtepunt kende in 2012 toen hij de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, zijn derde Ronde en zijn vierde Parijs-Roubaix won na een solo van 53 kilometer én ook nog eens de Belgische trui mocht aantrekken, heeft het mis. Oké, het aantal zeges is daarna de dieperik ingedoken, maar zijn populariteit is alleen maar gestegen. Exponentieel. "Tom is hotter dan ooit", weet manager Paul De Geyter.



Wie Tornado Tom dit jaar liever niet wil zien, gaat dus beter onder een steen wonen. De renner zal ook naast de koers niet van het scherm weg te slaan zijn. Een film en twee docureeksen, op één en op vtm.



