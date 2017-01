"Al die aandacht, dat worden nog vervelende maanden"

Door: redactie

12/01/17 - 03u00

© Photo News.

Hou u vast: komende maanden kan u niet ontsnappen aan Tom Boonen. Twee docureeksen, een film en dan moet hij Parijs-Roubaix nog rijden. Tijdens de ploegvoorstelling gisteren werd hij omstuwd door journalisten. "Het is nog nooit zó druk geweest. Niet normaal", zegt hij.

© VTM. Een renner aan de vooravond van zijn allerlaatste seizoen krijgt doorgaans een dunner pakje foto's om handtekeningen uit te delen aan de fans. Dan staat er een kleinere schare ongeduldige supporters rond de teambus en vaak heeft zo'n renner een shirt om de schouders van een wat minder bekende ploeg dan vroeger. Uitbollen en amuseren.



Maar niet voor Tom Boonen. Wie dacht dat zijn populariteit het absolute hoogtepunt kende in 2012 toen hij de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, zijn derde Ronde en zijn vierde Parijs-Roubaix won na een solo van 53 kilometer én ook nog eens de Belgische trui mocht aantrekken, heeft het mis. Oké, het aantal zeges is daarna de dieperik ingedoken, maar zijn populariteit is alleen maar gestegen. Exponentieel. "Tom is hotter dan ooit", weet manager Paul De Geyter.



Wie Tornado Tom dit jaar liever niet wil zien, gaat dus beter onder een steen wonen. De renner zal ook naast de koers niet van het scherm weg te slaan zijn. Een film en twee docureeksen, op één en op vtm.



"Dat wordt nog vervelend, die laatste drie maanden", lacht Tom Boonen, tijdens de ploegvoorstelling in Kinepolis Kortrijk. "Maar ik ben het gewend om vervelende vragen te beantwoorden. Kun je nog een klassieker winnen? Waarom denk je dat je nog een klassieker kunt winnen? Denk je dat je de laatste keer een klassieker kunt winnen? De vragen zullen iets langer worden, ongetwijfeld. Het einde is in zicht, hé."



Nog jong genoeg Het einde, da's straks, over goed drie maanden, als hij in Roubaix de velodroom komt opgereden. "Het moment dat ik daar over de meet zal rijden, wordt heel raar. Mooi. Maar ook dubbel. Zelfs met een overwinning. Dan nog zal het dubbel zijn. Koersen is het beste wat er is. En het komt nooit meer terug. Maar er is een tijd voor alles. Ik was 16 jaar profwielrenner. Dat is lang genoeg. Er wachten andere uitdagingen. Ik ben niet zo kortzichtig dat ik alleen maar in de koers wil blijven. Een beetje wel, anders ga ik dat te hard missen. Ik wil vermijden dat ik, zoals mijn vader toen die stopte met koersen, mijn fiets vijf jaar niet aanraak. Daarom stop ik nu, voor ik helemaal uitgeblust ben. Ik ben trouwens niet vies van een uitdaging meer of minder. Ik zou het durven, hoor, om iets helemaal anders te doen. Ik merkte vorig jaar al dat mijn interesse ook naar andere dingen dan de koers ging. Dat maakt het makkelijker om er nu vol voor te gaan. 37 jaar, da's nog jong genoeg. Niks doen, dát zou bij mij pas helemaal niet werken. Ik moet gevulde dagen hebben, mezelf een doel stellen dat hoog genoeg ligt."





Het Einde "Ik ben wel bang dat ik de kick ga missen. Niet zozeer het weg zijn van huis, dat gesleur en al dat gedoe. Wel de adrenaline. Nu goed, er zijn nog genoeg andere sporten waar dat ook kan. Het staat in de sterren geschreven: ik kan niet zonder sport. Welke dat dan wordt? Dat zal ik wel vertellen wanneer de koers gedaan is." Autosport dan maar? Boonen stak in vorige interviews zijn liefde voor het racen niet onder stoelen of banken.



Hoe dan ook, veel tijd om aan Het Einde te denken is er niet. Iedereen wil wel iéts van Tom Boonen. De agenda zit overvol. "Het is nog nooit zo druk geweest. Niet normaal eigenlijk. De zijprojectjes, zoals de televisie- en filmopnames, zijn nu achter de rug. Zondag vertrek ik naar Argentinië. Tot 1 maart ben ik welgeteld negen dagen thuis. Ik zal geen tijd hebben om te beseffen dat het gedaan is."