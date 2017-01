Boonen voor de start van laatste seizoen: "Lang geleden dat ik nog eens een zorgeloze winter heb gehad"

Door: redactie

Tom Boonen maakt zijn seizoensdebuut in San Juan op 23 januari. "Ik kijk ernaar uit", zei hij op de teampresentatie van Quick-Step Floors in Kortrijk. "Ik heb een heel goede winter achter de rug en ik ben klaar om mijn laatste maanden in koers te rijden."

"Het is lang geleden dat ik nog eens een zorgeloze winter had. Nu kon ik perfect aan de voorbereiding beginnen en dat scheelt toch een slok op de borrel. Toen ik vorig jaar na mijn val in Abu Dhabi op de eerste trainingsstage arriveerde, had ik amper training in de benen, het verschil is groot. Ik was toen een schim van mezelf."



Na Parijs-Roubaix houdt Boonen ermee op. "Het is een beslissing waar ik vrede mee heb en ik ben ook niet van plan om erop terug te komen. Ik word 37 jaar, het is genoeg geweest." Vorig seizoen werd Boonen tweede in Parijs-Roubaix, nu mikt hij opnieuw op die vijfde kassei. "Natuurlijk is dat het grote doel, maar ik heb nog meer doelen. Ik wil eigenlijk nu al scoren, van in San Juan tot in Roubaix."



Een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen is minder realistisch. "Sinds het hertekende parkoers ligt dat toch moeilijk voor mij, een man op leeftijd. Dat is toch meer voor een explosief renner, iemand die de opeenvolging van die korte hellingen makkelijk verteert. Roubaix ligt me beter."