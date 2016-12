Na schrapping Qatar kiest Boonen voor Algarve of Oman

Door: redactie

30/12/16 - 13u51 Bron: Eigen berichtgeving

Nu de Ronde van Qatar, van 6 tot en met 10 februari, geschrapt is uit de wielerkalender moeten heel wat renners op zoek naar een nieuwe bestemming. Voor Tom Boonen wordt dat de Volta ao Algarve (15-19 februari) of de Tour of Oman (14-19 februari). De renner van Quick-Step Floors laat de Ronde van Valencia (1-5 februari) links liggen, maar zal eind januari wel deelnemen aan de Ronde van San Juan (24-29 januari), zijn eerste koers van het nieuwe jaar.



Olympisch kampioen Greg Van Avermaet opent zijn seizoen dan weer met de Ronde van Valencia en zal nadien ook nog deelnemen aan de Ronde van Oman. "Dubai was een andere optie, maar die ronde biedt Greg bitter weinig kansen op ritsucces", vindt BMC-ploegleider Valerio Piva uit. "Bovendien verblijft hij van 22 tot eind januari op stage in Denia. Van daaruit is het makkelijk doorsteken naar Valencia". Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) koppelt de Ronde van Valencia wellicht aan de Ronde van Algarve.