Verdwijnen Ronde van Qatar zorgt voor ongerustheid bij Boonen, maar dit is waarom Lefevere niet panikeert

Na veertien edities verdwijnt de Ronde van Qatar van de kalender. Zowel de dames- als de hereneditie. Uitgerekend nu de rittenkoers net naar de WorldTour was gepromoveerd. "De organisatoren krijgen het financiële plaatje niet rond", klinkt het bij de UCI. Een reden die wordt weggelachen.

Voor een pak ploegleiders én renners was het een donderslag bij heldere hemel, toen het nieuws gisterenmorgen werd bekendgemaakt. Onder meer de telefoon van Wilfried Peeters, ploegleider bij Etixx-Quick.Step, stond roodgloeiend. "Niki Terpstra was de eerste die me opbelde", aldus de Kempenaar. "Wat later hing ook Tom Boonen aan de telefoon. 'Wat zijn de alternatieven?', vroeg hij. Gezonde bezorgdheid, heet dat. Omdat de Ronde van Qatar toch een belangrijke en interessante voorbereidingskoers is op het klassieke voorjaar. Het is aan ons om een oplossing te zoeken. Ik startte deze voormiddag meteen een aantal gesprekken op. Onder meer de Ronde van Valencia zou een degelijk alternatief zijn. De onderhandelingen lopen."



